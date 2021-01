Paralímpicos: Formação parada alarma federações

"Ao contrário do que tem vindo a ocorrer no país, noutros sectores mais vulneráveis ao impacto da crise e na generalidade dos países europeus, com a injeção de apoios públicos ao desporto, Portugal prima pela ausência de medidas significativas." Esta é a frase que se lê no comunicado dos organismos que vão estar na 2.ª Cimeira das Federações Desportivas, na terça-feira. Há quase meio ano, num primeiro evento, uma moção entregue ao Governo e à Assembleia da República foi aprovada com propostas que visavam a retoma do desporto e que procuravam criar condições para a sustentabilidade do mesmo.

A atividade dos jovens é uma das grandes preocupações. "Vê-se o desporto como um agente de disseminação do vírus. Continuamos a não compreender a razão para não existir desporto nas camadas jovens. Há um problema na viabilidade desportiva e na financeira. Os jovens são fontes de receita para muitos clubes. Isto dura há quase um ano", lamenta o presidente do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço.

Apesar de haver diálogo, as respostas são insuficientes e o dirigente mostra dados preocupantes. "Nós elaborámos um inquérito, respondido por 16 federações. Foi identificado que 61% do conjunto de atletas com alguma deficiência interrompeu a atividade, assim como 163 clubes", diz.

Na primeira cimeira estiveram envolvidos o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal e a Confederação de Desporto de Portugal. Agora, juntam-se a Comissão de Atletas Olímpicos, a Comissão de Atletas Paralímpicos e a Confederação de Treinadores. "Das próprias federações desportivas emerge um descontentamento que chega até nós. Elas percebem o desagrado dos seus clubes filiados. A situação agravou-se. Todos os dias somos confrontados com o aumento dos números no que toca à Covid-19", frisa José Manuel Lourenço.



O desporto como agente ativo da saúde



Tal como já havia referido noutros momentos ao nosso jornal, José Manuel Lourenço destaca que a prioridade deve incidir na saúde, mas o dirigente crê que o desporto tem uma importância capital nessa matéria e sente que a área está a ser deixada para trás. "Quer a Comissão Europeia quer as Nações Unidas sinalizam o desporto como agente ativo de saúde. Em Portugal não vemos esse interesse", destaca.



O presidente do CPP lembra que todos os contratos estão a ser cumpridos... mas isso não chega. "Dou um exemplo. Sempre que a Seleção Nacional de boccia vai para um estágio, tem de haver testes para a Covid-19. Não é uma ação sem custos. As cadeiras de rodas são desinfetadas", recorda. "Todas as outras atividades económicas tiveram apoios, e ainda bem que assim foi. O nosso problema não é esse. Mas o desporto não recebeu qualquer estímulo", argumenta.