PM – Quando falei com ele sabia como ele vinha. Como estava a autoestima dele. Atenção, não era falta de confiança, são coisas bem diferentes. Havia ali algum processo que não sabia quanto tempo iria demorar, mas que implicava alguma delicadeza. Felizmente, ele é mentalmente muito forte e tem uma grande ambição. Rapidamente saiu desse estado para um nível satisfatório.PM – Dá-me prazer ver os jogadores com quem trabalhei terem sucesso. Foi assim com o Marega, como foi com o Soares, Josué, Bruno Gaspar e outros com quem isso sucedeu.PM – O Raphinha chegou para a equipa B muito jovem. Teve de passar pelo processo de adaptação e crescimento. Trata-se de um finalizador nato. Tenho muito orgulho que um jogador com as características dele, estando de saída depois do negócio ter sido feito com o Sporting a 28 de dezembro, ainda ter conseguido estar seis meses no clube com alto rendimento. Era apetecível, toda a gente o queria e o que posso dizer é que cresceu imenso e os números comprovam-no. Digo mais: logo no início da minha primeira época no Vitória avisei que o Raphinha era um ativo que iria dar muito dinheiro ao clube.