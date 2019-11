Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Soares: «O Jorge Fonseca começou pelo topo da pirâmide» Treinador lembra que o ouro no Mundial foi a primeira medalha do judoca e promete muito trabalho para repetir os êxitos no futuro





• Foto: Bruno Colaço