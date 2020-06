Polémicas com Neymar em destaque no Record Mais

Aos 28 anos e quase três depois de ter trocado o Barcelona pelo PSG, a aventura de Neymar em Paris parece estar a chegar ao fim. O brasileiro foi esticando a corda até esgotar a paciência de direção, técnicos e até companheiros de equipa. No Record Mais deste domingo lembrando os comportamentos do avançado fora dos relvados que o têm impedido de confirmar todo o talento que se lhe aponta.





No suplemento desta semana lembramos também o Mundial de 1970, onde o Brasil de Pelé se sagrou campeão pela terceira vez, tornando o antigo craque canarinho no único jogador com três títulos mundiais. Mas essa edição foi muito mais do que o sucesso brasileiro, pois houve muitos mais craques a brilhar, além de várias inovações.Nesta edição assinalamos ainda a transformação do Monza, clube onde a dupla Silvio Berlusconi-Adriano Galliani tenta replicar o sucesso que tiveram no Milan e que, para já, garantiu a subida à Serie B italiana, de olhos postos na ascensão à Serie A. E falámos com o português da equipa, o avançado Dany Mota, sobre o papel de Berlusconi no clube.Temos igualmente um trabalho infográfico sobre a carreira de jogador, treinador e dirigente do francês Michel Platini, que celebra hoje o 65.º aniversário, numa altura em que procura regressar ao futebol depois de ter caído em desgraça quando preparava o salto da liderança da UEFA para o comando da FIFA.Leia ainda a opinião de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de Record, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de Record, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no Record Premium.