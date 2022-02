É inglês, tem fama mundial, criou mitos e lendas no futebol, mas hoje não é uma força a ter em conta. Sem fulgor, sem heróis, praticamente sem títulos e a encolher à distância no retrovisor dos rivais que aceleram pela estrada do sucesso, o outrora poderoso Manchester United está em declínio. Record tocou em todas as bases para explicar porque se apaga a estrela dos red devils, aos quais nem o ‘astro-rei’ Cristiano Ronaldo devolve brilho