Record Mais com imagem renovada e outras novidades

O Record Mais estará este domingo nas bancas com um imagem renovada e também novidades em termos de conteúdos. Em destaque surge uma análise à competitividade das grandes ligas europeias (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1), tendo em conta os resultados dos últimos dez anos. Os números confirmam a competição inglesa como a mais competitiva, um facto que o Liverpool está a contrariar esta temporada de forma impressionante, caminhando para um título que lhe escapa há quase 30 anos.





Para o suplemento desta semana selecionamos também os 10 jogadores em final de contrato mais relevantes, numa secção que é uma das novidades desta edição. Assinalamos ainda os 20 anos da morte de Matateu, a maior figura do Belenenses e um dos melhores futebolistas que passaram pelos relvados nacionais, e lembramos o insólito pontapé de 'kung fu' de Eric Cantona, antigo craque francês que agrediu um adepto do Crystal Palace há precisamente 25 anos.Mas há mais. Temos uma reportagem com Manuel Caneira, avançado de 19 anos que é filho do antigo internacional Marco Caneira e começa a dar os primeiros passos como sénior na equipa de sub-23 do Marítimo. Sem esquecer a opinião do psicólogo Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de Record, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de Record, às melhores frases da semana.Isto e muito mais para ler na edição impressa dee ainda no