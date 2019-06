Record Mais deste domingo: recordar o Portugal-Grécia do Euro'2004 15 anos depois

Quinze anos depois da final do Euro'2004, que deu o título à Grécia para desilusão dos milhões de portugueses, a data será assinalada em Atenas com um jogo em que estarão presentes a maioria dos craques que brilharam à década e meia. Maniche é um deles e o antigo médio recorda as emoções vividas em 2004 e o importante papel que a geração de que fez parte teve no crescimento da Seleção Nacional a nível internacional.Pelo lado grego, Katsouranis é dos que também estará no Estádio Georgios Kamaras e, em entrevista, não esconde a forte ligação com Portugal e, em particular, com o Benfica e Fernando Santos, o atual selecionador nacional, que também orientou a Grécia e será outro dos protagonistas do encontro agendado para 4 de julho.Nas páginas do Record Mais desta semana pode ainda ler uma reportagem com o Berço Sport Clube, um projeto que em três anos de existência registou outras tantas subidas de divisão. Mesmo sem estádio próprio, a equipa de Guimarães vai estrear-se no Campeonato de Portugal em 2019/20.Temos ainda uma reportagem da Oliveira Cup, competição lançada por Miguel Oliveira e que é uma aposta forte do piloto de MotoGP e do seu pai para permitir aos mais jovens iniciarem-se no motociclismo.Não perca isto e muito mais no Record Mais que estará nas bancas este domingo.