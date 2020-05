O Record Mais desta semana é dedicado exclusivamente à edição 15.000 de Record, que assinalamos precisamente neste domingo. Ao longo das páginas do nosso suplemento recordamos as primeiras páginas que construíram o legado do jornal fundado por Manuel Dias, Fernando Ferreira e José Monteiro Poças há 70 anos.





A memória não nos falha e, do número 1 publicado a 26 de novembro de 1949 até ao que estará nas bancas na manhã deste domingo, fizemos questão de regressar ao nosso arquivo para lembrar o que de mais importante aconteceu nos momentos em que atingimos as marcas mais 'redondas': da edição 1.000, de 28 de janeiro de 1961 - quando o jornal ainda era dirigido por Fernando Ferreira e custava... um escudo! -, à 14.000, de 22 de agosto de 2017, com António Magalhães ao leme.