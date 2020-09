Regresso condicionado das Ligas europeias em destaque no Record Mais

As principais ligas europeias de futebol estão de regresso à ação - se em França já se joga há algumas semanas, Inglaterra e Espanha arrancam dentro de alguns dias, enquanto Alemanha, Itália e Portugal voltam logo a seguir - e no Record Mais deste domingo fazemos o ponto da situação no que diz respeito aos condicionalismos desta época devido à Covid-19.





No nosso suplemento desta semana abordamos também a situação que se vive em Barcelona, com uma revolução à vista devido à crise de resultados: da troca de treinador à contestação ao presidente Josep Maria Bartomeu, passando naturalmente, e acima de tudo, por Messi, que começou por anunciar a saída do clube mas já voltou atrás, admitindo que iria continuar, pelo menos para já.Leia ainda a reportagem sobre a forma como muitos futebolistas nacionais se prepararam para o regresso à competição, e conheça Paulo Carvalho, árbitro de hóquei em patins que, ajudado pelo filho (também ele árbitro mas de futebol), procura consciencializar as pessoas para a importância de recolher o lixo e manter limpa a natureza.Entre outros temas, não perca ainda as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Tudo isto e muito mais na edição impressa e no nosso site.