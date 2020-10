Regresso da F1 a Portugal em destaque no Record Mais

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, está pronto para receber o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 no próximo fim de semana. A categoria rainha do automobilismo regresso ao nosso país 24 anos depois da despedida, no Estoril (em 1996), e no Record Mais deste domingo é dedicado precisamente à prova pela qual os amantes da modalidade ansiavam há muitos anos.





Com Lewis Hamilton a poder fazer história no circuito algarvio, tanto David Coulthard como Pedro Lamy preveem uma semana de grande espetáculo e sucesso, antevendo mesmo que Portugal deverá manter-se no futuro no calendário do Mundial. Mais cauteloso mostra-se Paulo Pinheiro, responsável máximo da pista de Portimão, não deixando de salientar que está a "viver um sonho" e lembrar todo o trabalho que foi feito para conseguir trazer a F1. A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, também sublinha a importância do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, mas destaca também o facto de o Mundial do MotoGP também visitar o circuito algarvio dentro de pouco mais de um mês.Mas há mais para ler na edição desta semana: na secção 10 Mais recordamos os grandes pilotos que brilharam na F1, de Juan Manuel Fangio a Lewis Hamilton, passando por Ayrton Senna ou Michael Schumacher, entre outros; e temos um trabalho gráfico com a história do GP Portugal, desde os primórdios nos circuitos da Boavista e de Monsanto até Portimão, sem esquecer o longo período de sucesso no Autódromo do Estoril.Temos ainda um trabalho sobre a rivalidade e a amizade entre Roger Federer e Rafael Nadal, os dois gigantes do ténis que somam agora igual número de triunfos (10) em torneios do Grand Slam. E, entre outros temas, não deixe de ler as opiniões de Gaspar Ferreira e David Novo, além da análise de Alexandre Pais às melhores frases da semana. Na edição impresa deou online.