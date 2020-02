Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renato Sanches: «Quando não estou contente vou à procura do que gosto» Médio diz estar satisfeito no campeonato francês e admite que gostaria de terminar a carreira no Benfica





• Foto: Pedro Ferreira