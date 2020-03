Ronaldinho e os problemas dos craques em destaque no Record Mais

Ronaldinho Gaúcho está preso no Paraguai porque entrou no país com documentos falsos. O brasileiro é mais um caso de um ex-craque do futebol envolvido em questões judiciais e não faltam outros com problemas extradesportivos: o vício da droga, o álcool... No Record Mais deste domingo lembramos alguns daqueles que caíram em desgraça.





No suplemento desta semana falamos também com Kenji Gorré, avançado do Nacional da Madeira que tem uma história de vida bem curiosa e que pode conhecer na primeira pessoa. Rúben Neves, médio português que brilha no Wolverhampton, é outro futebolista em foco no Record Mais, neste caso depois de ter sido escolhido pela revista 'Four Four Two' como um dos craques que vão brilhar na próxima década.A crise global originada pelo surto de Covid-19 também não é esquecida, e apresentamos as muitas competições que já foram suspensas, adiadas ou mesmo canceladas num trabalho infográfico. Mas falamos ainda com Diogo Brito, jovem basquetebolista português, e a atleta olímpica Dulce Félix sobre as consequências desta pandemia.Na secção '10 Mais' apresentamos alguns dos grandes guarda-redes que fizeram história no futebol, 30 anos depois da morte de Lev Yashin, aquele que é considerado o melhor de todos eles. Pode ainda ler as opiniões de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana. Isto e muito mais para ler na edição impressa do nosso jornal e ainda no