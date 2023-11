Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Machado elogia Henrique Rocha: «Excelente exemplo do que se pretende» Outrora número 59 do Mundo, o agora Diretor Técnico Nacional da FPT acompanha de perto o crescimento do tenista no Centro de Alto Rendimento





• Foto: Millennium Estoril Open