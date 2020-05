Segredos e planos de futuro do Famalicão em destaque no Record Mais

O regresso da Liga NOS está já no horizonte (a competição recomeça já na terça-feira) e na edição do Record Mais deste domingo o destaque vai para a grande surpresa do campeonato, o o recém-promovido Famalicão, que enfrenta o líder FC Porto na próxima quarta-feira.





Menos de dois anos depois de o Quantum Pacific Group, de Idan Ofer, ter assumido o controlo da SAD famalicense, falámos com o milionário israelita sobre a aposta e o projeto de futuro que tem para o emblema minhoto. Além disso, conversámos ainda com o administrador executivo Amit Singh e também com Miguel Ribeiro, presidente da SAD, para conhecermos os planos de curto e longo prazo do atual 7.º classificado da Liga.Na edição desta semana apresentamos também tudo o que falta decidir no campeonato, com um trabalho infográfico no qual pode acompanhar passo a passo todos jogos, com os locais, os dias, as horas e as transmissões. E até terá espaço para apontar os resultados...Lembramos ainda o Nottingham Forest, histórico clube inglês que se sagrou bicampeão europeu há 40 anos e que, atualmente, procura regressar à Premier League, na qual não participa desde 1999. Além disso, nos 10 Mais, recordamos igualmente as equipas que se sagraram campeãs logo após subirem à 1.ª Divisão, numa lista que é encabeçada pelo Nottingham Forest de Brian Clough, em 1977/78.Leia ainda a opinião de Gaspar Ferreira e de David Novo, editor-executivo de, além da análise de Alexandre Pais, antigo diretor de, às melhores frases da semana, entre outros temas que estarão disponíveis na edição impressa e ainda no