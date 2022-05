Desde que vestiu a camisola das águias pela última vez, a 10 de julho de 2019 num particular com o Anderlecht, o amor que o ex-avançado tem pelo clube continua intacto. Do outro lado do Atlântico, o ‘Pistolas’, aos 38 anos, vê os jogos todos, compara esta equipa à sua, dá dicas e dispara: três épocas sem o título são três épocas a mais...