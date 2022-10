Há um bonito exemplo de inclusão, em Santa Marta de Penaguião: Tomás Matos tem 15 anos e 75 por cento de incapacidade, mas esta é apenas uma condição que nunca o desencorajou de perseguir o seu sonho. O momento em que o esquerdino tirou o colete e entrou no relvado do clube de Vila Real foi tão emotivo que alastrou como um bom vírus por esse país fora, ao ponto de fazer levantar a exclamação mais importante entre tantas outras: o feliz caso do Tomás não devia ser assim tão raro!