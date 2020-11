Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Viagem às origens de Pote Começou no andebol, ganhava apostas de tiro à barra, fez 72 golos numa época e já pisou o Jamor de mão dada com... Falcão, numa final da Taça. Eis as histórias de infância do craque do Sporting





• Foto: Luís Vieira