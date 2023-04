Até há bem pouco tempo desconhecido para a grande maioria, o clube galês, dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, carimbou a subida ao 4º escalão do futebol inglês, colocando um ponto final numa travessia no deserto que já durava há longos 15 anos. E se a primeira temporada do documentário ‘Welcome to Wrexham’ – que mostrou os bastidores da época passada – foi um tremendo sucesso, a segunda... promete!