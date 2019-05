Ester Alves regressa à lendária Zegama-Aizkorri

A atleta portuguesa Ester Alves, uma das referências do trail running português, vai marcar este fim de semana presença na lendária Zegama-Aizkorri, a primeira prova das Golden Trail World Series, que decorre no domingo (2 de junho) na província do País Basco. Atleta da Salomon Suunto Portugal, Ester Alves volta a um palco que bem conhece, pois ali já esteve em 2015, ano em que foi 30.ª da classificação feminina, esperando nesta edição voltar a repetir a boa performance nos 42 quilómetros de prova com 5472 metros de desnível acumulado."Quando penso em Zegama, penso na origem e alma do trail: vencer as dificuldades da montanha pura. Aqui não existem prémios de finisher, nem medalhas, nem abastecimentos abastados; existe o trilho e a honra de participar no ambiente mais intenso de trail running do mundo, onde todos vibram", declarou a atleta portuguesa, que considera Zegama-Aizkorri como a "corrida com mais personalidade do trail".De notar que Zegama contará com a presença da elite do trail mundial, nomeadamente Kilian Jornet, que será o grande favorito a vencer entre os homens, a par de Stian Angermund-Vik, Rémi Bonnet e Aritz Egea. No plano feminino de notar as presenças de Megan Kimmel, Maite Maiora, Yngvild Kaspersen e Eli Gordón.Relativamente a portugueses, para lá de Ester Alves estarão presentes Luis Vale e Pedro Rocha.