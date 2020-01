Os acessórios essenciais para qualquer corredor

Aproveitando o facto de estarmos em época natalícia, uma altura na qual por vezes passamos por dificuldades para escolher a prenda a dar a determinado amigo, Record decidiu compilar um pequeno artigo com algumas sugestões de acessórios interessantes a adquirir para surpreender quem lhe está mais próximo. E o melhor de tudo é que há opções para todas as carteiras e, muito provavelmente, todas elas serão uma utilidade extrema.





Esquecendo os acessórios básicos, como sapatilhas, relógios, calções ou camisolas, que na prática são verdadeiramente essenciais para desenvolver esta atividade física, abaixo deixamos outras sugestões de artigos a oferecer, que podem mesmo deixar aquele seu amigo corredor bastante surpreendido.Este será muito provavelmente um dos acessórios mais negligenciado pelos corredores, porque normalmente pensamos que para correr qualquer tipo de meias serve. Não é bem assim e os problemas que por vezes nos surgem nos pés, como as tão temidas bolhas, são precisamente devido à utilização de meias em algodão, que para lá de nos aquecerem os pés em demasia durante a corrida também poderão acabar por provocar fricções que podem comprometer as nossas provas. Assim, o ideal é mesmo escolher a dedo e apontar para um modelo sem algodão na composição. Se assim for, a escolha será certeira. Ainda no tema das meias, poderá também optar pelas de compressão, ainda que neste caso tudo dependa dos gostos do corredor em causa.Com as temperaturas a baixar e o inverno aí a chegar, muitos de nós passamos por algumas dificuldades para ganhar coragem para enfrentar o frio. Por isso, nada melhor do que proteger as extremidades com o recurso a gorros, luvas ou 'buff'. Aqui a lógica é a mesma das meias, passando por evitar a compra de produtos com algodão, especialmente no que a luvas e gorros diz respeito. No que a 'buff's' (aquelas golas altas que os corredores utilizam) diz respeito, normalmente os corredores até têm um bom 'stock' em casa, isto porque são várias as provas que os oferecem.Ainda continuando nos acessórios de inverno, a nossa recomendação passa pelos cada vez mais utilizados manguitos. À primeira vista este pode parecer um acessório apenas para dar 'cenário', mas a verdade é que nos dias mais frio, especialmente quando as corridas são feitas pela manhã, são mesmo um excelente recurso para manter os braços quentes numa primeira fase da nossa corrida. E o melhor de tudo é que, quando começarmos a sentir calor, basta baixá-los e deixá-los ao nível do pulso. Aí até assumem uma outra 'tarefa': podem servir como 'pulseira' para limpar o suor da nossa testa, por exemplo...Passamos de acessórios típicos do inverno para um outro digno do verão, mas que também é essencial até mesmo no inverno. Muitos até podem pensar que a sua utilização passa apenas por uma questão de estilo, mas a verdade é que o uso de óculos na corrida ajuda na nossa postura, especialmente naquelas provas ou treinos em que temos o sol a 'bater-nos' de frente. Nessas alturas, não tendo óculos, o mais certo é cerrarmos os olhos e, de forma instintiva, nos 'encolhermos' na zona do pescoço e acabar por afetar a nossa postura de corrida. Neste campo, as opções são várias, desde os produtos de marcas de topo, totalmente dedicadas a esse efeito, mas há até modelos em conta e bastante eficientes.Pode até parecer uma sugestão estranha em altura de inverno, mas um boné é também um acessório importante para esta altura do ano. Especialmente porque, para lá de nos proteger o sol, também permite impedir que a água da chuva nos caía para os olhos e obrigue a estar insistentemente a limpar esta zona enquanto corremos.Transportar o telemóvel, chaves e/ou cartões enquanto corremos nunca foi tão fácil. São cada vez mais as opções de bolsas de cintura que nos permitem levar connosco os nossos objetos pessoais e o melhor de tudo é que este tipo de acessórios estão tão 'avançados' que por vezes parece que nem os temos. É o caso das FlipBelt, um acessório cada vez mais visto no pelotão de atletas populares.É certo que por esta altura a maior parte dos relógios que são lançados no mercado já têm sensor cardíaco integrado no pulso, mas a verdade é que nada é mais fiável do que uma banda cardíaca. Ajustada ao nosso peito, este tipo de acessório permite-nos ter sob controlo de uma forma bem mais clara os batimentos do nosso coração, tanto em repouso como durante a nossa atividade física.Se utilizar o dorsal das corridas ao peito é algo que incomoda, especialmente pela necessidade de ser 'geométrico' na hora de o colocar, um porta dorsal é sempre uma excelente solução. Para mais, há alguns que permitem também a colocação de geis e outros produtos de nutrição à volta da nossa cintura, pelo que acabam por ser um 'dois em um' bastante interessante. Mas atenção: o dorsal é para estar sempre visível e voltado para a frente!Numa altura em que os dias são cada vez mais curtos, por vezes a hora dos nossos treinos passa para alturas nas quais a luminosidade não é a melhor. Por isso, e para nossa segurança, contar com uma luz frontal à mão de semear pode fazer a diferença e impedir que acidentes possam suceder.Mesmo que por esta altura as temperaturas estejam mais baixas e a necessidade de ingerir líquidos seja menor, manter-se bem hidratado continua a ser algo essencial para desenvolver qualquer atividade física. Por isso, especialmente caso a sua corrida exceda uma hora, convém ter sempre por perto uma mochila ou cinto de hidratação.