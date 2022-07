Já abriram as inscrições para a Lidl São Silvestre de Lisboa

Abriram esta sexta-feira as inscrições para a 15.ª edição da Lidl São Silvestre de Lisboa, prova que este ano se realizará um pouco antes do que o normal e também num dia da semana diferente: a 18 de dezembro, um domingo. Com o tradicional percurso com arranque e final na Avenida da Liberdade, a prova organizada pela HMS Sports voltará apenas a realizar-se em ambiente presencial, depois de no ano passado ter tido também uma componente virtual. À margem da corrida principal, com arranque às 17h30, irá realizar-se também a habitual Clube Pelicas São Silvestre da Pequenada, pelas 15 horas."Em 2022, celebramos 15 edições da primeira prova organizada pela HMS Sports e queremos fazer desta uma edição muito especial. São quinze anos de um evento realizado no coração da capital portuguesa, que já faz parte da cidade; uma prova enriquecida pelas iluminações natalícias espalhadas pelas ruas de Lisboa; um desafio que fomenta a prática desportiva entre pessoas de vários pontos do nosso país e também do Mundo. O número de participantes estrangeiros tem crescido, mas mais significativa é sem dúvida a participação feminina: em 2021 atingiu um novo recorde: 37%; este ano gostaríamos superar este máximo", sublinha Hugo Sousa, CEO da HMS Sports, em jeito de apresentação da prova.Relativamente às inscrições, até final do mês de julho o preço será de 12€, subindo aos 13€ de 1 a 31 de agosto. Depois, de 1 de setembro a 15 de outubro, passa a 14€, antes de subir aos 15€ de 16 de outubro a 30 de novembro. Por fim, nos primeiros 15 dias de dezembro estará nos 16€, antes de subir aos 20€ até ao dia da prova.