Miguel Borges e Mariana Machado vencem São Silvestre do Porto

Miguel Borges e Mariana Machado, ambos do Sp. Braga, triunfaram este sábado na 29.ª edição da corrida São Silvestre do Porto, que instalou o local de partida e a meta na Avenida dos Aliados.

No setor masculino, Miguel Borges completou os 10 quilómetros em 29.16 minutos e superou Rui Pinto (Sporting), por três segundos, e João Amaro (Benfica), gémeo de Pedro Amaro, vencedor da edição transata, por sete.

Já Mariana Machado impôs-se entre as mulheres ao fim de 33.21 minutos, batendo Salomé Rocha (Sporting), com 33.47, e Sara Duarte (Sporting de Braga), com 34.58, praticamente um ano depois do êxito de Mónica Silva.

Além da corrida de 10 quilómetros, que atravessou ruas emblemáticas do Porto, a São Silvestre do Porto integrou uma caminhada de 5.000 metros, com essas duas provas a juntarem 12.000 atletas inscritos, de 47 países.

Classificações da 29.ª São Silvestre do Porto:

- Masculinos:

1. Miguel Borges (Sporting de Braga), 29.16 minutos.

2. Rui Pinto (Sporting), 29.19.

3. João Amaro (Benfica), 29.23.

- Femininos:

1. Mariana Machado (Sporting de Braga), 33.21 minutos.

2. Salomé Rocha (Sporting), 33.47.

3. Sara Duarte (Sporting de Braga), 34.58.