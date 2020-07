226ers inova com o lançamento do Sub 9 Race Day

Disponível no mercado nacional desde o início deste ano, a marca espanhola 226ers continua a inovar na produção de produtos e esta semana anunciou mais três novidades, uma delas claramente voltada para as atividades de longa duração, sejam elas de corrida, ciclismo ou de triatlo. Trata-se do Sub9 Race Day, uma bebida energética desenvolvida ao longo dos últimos três anos, num processo que contou com a colaboração do triatleta Javier Gómez Noya e da equipa espanhola de ciclismo Movistar Team.





Reunidas todas as opiniões e analisados os dados, sai para o mercado o Sub9 Race Day, um produto que segundo a marca espanhola contém a maior dose de hidratos de carbono até ao momento vista num produto deste género, com 82 gramas por cada dose, provenientes de ciclodextrina e da palatinose.Segundo a marca espanhola, a principal característica deste produto, que é totalmente apto para veganos, é a sua baixa osmolaridade, desenhada de forma a que os hidratos de carbono sejam assimilados de melhor forma. Para mais, este produto contém 1 grama de BCAAs por cada dose (em proporção de 8:1:1), 460mg de sódio e 230mg de L-Carnitina, o que o torna num aliado para as atividades de longa duração. Por agora, este produto está disponível no sabor 'limão suave'.Para além desta nova bebida energética, a 226ers colocou recentemente no mercado mais dois produtos, ainda que neste caso não se trate de uma inovação, mas sim de mais uma oferta de algo já bastante consumido na comunidade de atletas mundiais. Trata-se das manteigas de amendoim e de amêndoa, com 100% de cada um dos frutos secos, numa textura fina e cremosa. Tal como a bebida energética, também estas duas manteigas são totalmente aptas para veganos.