226ers já chegou a Portugal com muitas novidades

Marca espanhola que tem ganho cada vez mais dimensão no universo da nutrição desportiva, a 226ers já se encontra disponível no nosso país, com uma larga oferta no qual se destacam geis, gomas, barras, cápsulas de sal, os preparados de recuperação para os treinos mais intensos e, mais recente, as proteínas whey. Para lá da sua oferta extensa, a 226ers destaca-se pelo facto de grande parte dos seus produtos serem destinados a atletas veganos.





Associada à equipa de ciclismo Movistar desde o arranque deste ano, a marca desenvolveu já dois produtos em parceria com a formação de Eusebio Unzué: um gel isotónico em sabor lima (de 68 gramas, com 89 kcal) que não requer a ingestão de líquidos e ainda um outro, o High Energy Gel (de 50 gramas, com 200kcal), que está disponível nos sabores cereja, groselha e limão.já teve oportunidade de testar vários dos produtos disponíveis, nomeadamente os geis em stick ou as barras e a verdade é que, para lá da composição nutricional de elevada qualidade, a facilidade de utilização também são trunfos para estes produtos, que podem ser adquiridos junto da NHT, Lda