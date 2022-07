226ers reforça oferta com lançamento de novos cinco geis

Marca espanhola em franco crecimento no mercado internacional, a 226ers reforçou esta semana a sua oferta no que a geis energéticos diz respeito, com o lançamento de três novos sabores do 'High Energy' e dois novos 'Isotonic Gel'. Todos os sabores e produtos foram desenvolvidos em conjunto com a equipa de ciclismo Movistar, o que garante desde logo o uso e desempenho ao mais alto nível.No que aos 'High Energy' diz respeito, os novos sabores são morango, amendoim com mel e ainda um de sabor neutro. Quanto aos 'Isotonic Gel', surgem agora nos sabores de menta e mirtilo com menta. Estes cinco produtos estão formulados essencialmente à base de ciclodextrina, um carbohidrato de última geração que segundo a marca "facilita uma melhor e mais eficiente reposição do glicogénio.A 226ers, recorde-se, é a marca oficial de nutrição da EDP Meia Maratona de Lisboa e da EDP Maratona de Lisboa.