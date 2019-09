37 portugueses garantiram entrada na Maratona de Boston de 2020

Neste sentido, de acordo com os dados revelados, são 37 os corredores portugueses com acesso direto à Maratona de Boston com base nos tempos de qualificação: sete mulheres e trinta homens. Neste âmbito, de notar que duas das mulheres qualificadas têm menos de 30 anos, ao passo que nos homens apenas um deles é sub-30.





De notar que além dos 27288 atletas com entrada garantida por tempo, irão ainda entrar mais 4212, provenientes de convites da organização e também de agências de viagem.



Ainda de olho nos dados da organização, foram 27288 os atletas que tentaram a sua qualificação ao abrigo dos tempos definidos previamente, sendo que desse lote 24127 se conseguiram qualificaram. Ficaram de fora, por isso, mais de três mil corredores, algo que representou um tempo de corte médio de 1:39 minutos.

A organização da Maratona de Boston, aquela que é vista como um sonho para muitos corredores, revelou esta semana os resultados finais do processo de inscrição para a edição do próximo ano, nos quais divulga o número de corredores que entraram e aqueles que ficaram pelo caminho mesmo com tempo de qualificação, para lá de detalhar quais as nacionalidades dos atletas que se qualificaram.