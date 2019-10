A 'banana' mais rápida do Mundo: uma meia maratona em 1:15:35 horas

Um registo de grande valia (a um ritmo médio de 3'34/km), que fez mesmo o atleta entrar para o livro dos recordes do Guinness, já que se tornou no mais rápido da história a concluir uma meia maratona disfarçado de peça de fruta. Um feito que, na prática, foi também uma forma de publicidade, já que o desafio de Melvin Nyairo foi patrocinado pela Chiquita, uma das empresas de comercialização de bananas do Mundo.

Para lá deste registo de Nyairo, de notar que Toronto assistiu ao fixar de mais treze recordes (havia outros oito candidatos que não conseguiram os seus íntentos), todos eles a envolver pessoas mascaradas. A Maratona de Toronto, disputada no último domingo, foi palco de vários registos bem interessantes, mas nenhum superará aquele que foi obtido por Melvin Nyairo, um corredor amador norte-americano que completou a distância intermédia, a meia maratona, disfarçado de banana em 1:15:35 horas (o anterior recorde era de 1:19:13).Um registo de grande valia (a um ritmo médio de 3'34/km), que fez mesmo o atleta entrar para o livro dos recordes do Guinness, já que se tornou no mais rápido da história a concluir uma meia maratona disfarçado de peça de fruta. Um feito que, na prática, foi também uma forma de publicidade, já que o desafio de Melvin Nyairo foi patrocinado pela Chiquita, uma das empresas de comercialização de bananas do Mundo.Para lá deste registo de Nyairo, de notar que Toronto assistiu ao fixar de mais treze recordes (havia outros oito candidatos que não conseguiram os seus íntentos), todos eles a envolver pessoas mascaradas.

Vestida de personagem de banda desenha: Aysha Mirza (1:53:26)Vestido de cowboy: Calum Knott (1:51:29)Vestida de verdura: Melissa Chen (1:53:09)Vestido com equipamento de artes marciais: Charlie Molina (1:27:03)Casal mais rápido: Jake Carter e Julia Heos (tempo conjunto 3:12:23)Gémos mais rápidos: Andrea e Valentina Caballero (2:15:49)A saltar à corda... sem corda: Michal Kapral (2:12:46)Vestido de super herói: Jared Levine (3:02:02)Vestido de jogador de ténis: Diego Alcubierre (3:05:30)Vestido de azteca: Omar Rosas Trujillo (3:40:18)Vestido com equipamento de beisebol: Jeff Mescal (2:56:46)Vestido com equipamento de futebol: Bruno Gustavo Macaneiro (3:28:34)Vestido com um equipamento completo de quidditch: Joe Ajoy (4:02:31)