A loucura de Cameron Wurf: acabou a Paris-Roubaix e foi correr... uma meia maratona

Qual a melhor forma de recuperar de uma demolidora prova como a Paris-Roubaix, com os seus 260 quilómetros e as 29 zonas de empedrado, capazes de deixar até o atleta mais bem preparado completamente 'atordoado' e a precisar de uma boa semana de férias? Alguns atiram-se para a relva do velódromo e por lá ficam. Outros (a escolha mais habitual) optam para rolar na bicicleta para soltar as pernas por alguns minutos. E depois há Cameron Wurf.O ciclista da Ineos Grenadiers, 128.º na classificação da clássica francesa, a 22.44 minutos de Mathieu Van der Poel, achou que não era suficiente fazer os tais 260 quilómetros e decidiu, pouco mais de duas horas depois de cruzar a meta, fazer uma meia maratona... a correr, claro está! E não foi propriamente uma 'meia' a passear, já que o australiano de 39 anos conclui-a em 1:26.55, a um ritmo médio de 4.06/km!"Assim que cruzei a linha de meta, mesmo estando com as pernas todas a abanar, decidi calçar as sapatilhas e correr uma meia maratona. Foi a oportunidade perfeita para correr com muita fadiga nas pernas, isto numa altura em que estou a preparar o meu próximo Ironman", explicou o ciclista.Wurf, refira-se, chegou a deixar o ciclismo para se dedicar ao triatlo, modalidade na qual competiu entre 2015 e 2022. Nesse período conseguiu várias vitórias em provas de relevo, fazendo essencialmente uso da sua especial capacidade para o ciclismo e atletismo. Antes destas duas modalidades foi também remador, tendo até participado nos Jogos Olímpicos de Atenas'2004.Continuamos esta nossa ronda semanal agora com um olhar aos resultados do fim de semana. Um deles aconteceu no Gabão e não foi propriamente famoso para o atleta de maior nomeada. A poucos dias do adeus oficial, aos 40 anos, Mo Farah fez um derradeiro teste antes da Maratona de Londres e não foi além do sétimo posto no Port-Gentil 10km. O tempo? Uns muito modestos 30.41 minutos. Farah ficou a dois minutos e meio do vencedor, o queniano Vincent Kipkemboi (28.11), recentemente terceiro colocado na EDP Meia Maratona de Lisboa.Das estradas vamos às pistas, para enaltecer a marca conseguida pela carismática norte-americana Sha’Carri Richardson. Depois de toda a polémica em que se viu envolvida, e que a tirou dos Jogos Olímpicos, a sprinter de 23 anos fez o quarto melhor tempo da história dos 100 metros (contando marcas regulares e irregulares), ao correr em 10.57 segundos no Miramar Invitational, nos Estados Unidos. A marca, ainda assim, não entra na lista das melhores em termos oficiais, já que foi conseguida com vento favorável (+4.1 m/s).Segundo as conversões dos especialista, esta marca é o equivalente a 10.77 com vento regular, o que não representaria um recorde pessoal para a norte-americana (10.72), mas que seria certamente das melhores marcas dos últimos tempos.A fechar, um olhar à Maratona de Boston, uma das mais importantes provas do mundo, que está marcada para a próxima segunda-feira. Alguns nomes já caíram da lista de elites, mas o principal segue lá e com a promessa de fazer algo memorável. Eliud Kipchoge, o recordista mundial da distância, já deixou claro que quer vencer e aponta a um recorde do percurso norte-americano - que por agora está nos 2:03.02 de Geoffrey Mutai, em 2011.