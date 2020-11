A loucura de Des Linden em outubro: 800 quilómetros no total; 315 só na última semana

Aos 37 anos, Des Linden perdeu em fevereiro a derradeira chance para estar nos Jogos Olímpicos, viu a pandemia de Covid-19 tirar-lhe provavelmente o seu último ano a um grande nível no plano internacional, mas nem isso a parou na busca de novos objetivos. O mais recente foi concluído este sábado, no último dia de um mês de outubro no qual correu todos os dias o equivalente em milhas ao dia em questão. No total, Linden fez perto de 800 quilómetros, com a cereja no topo do bolo a estar na última semana, com uns surreais 315 (!) quilómetros.





O desafio iniciou-se de forma tranquila - bastante fácil, diríamos nós -, já que começou com apenas 1 milha (1,6 quilómetros) e chegou às 7 (11,2 quilómetros) - o total dessa primeira semana foi de 45 quilómetros. Foi o aquecimento para chegar ao nível da loucura que foi a última semana. Aí, no espaço de sete dias, fez um total de 196 milhas (315 quilómetros), normalmente separados em dois treinos diários, tudo porque nessa derradeira semana estava obrigada a fazer 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 milhas.Na prática, a atleta norte-americana superou a distância da maratona em cinco dias consecutivos, o que não deixa de ser um marco de assinalar para uma atleta de 37 anos, que naturalmente terá uma capacidade de recuperação inferior à dos mais jovens. Isto para quem nas suas preparações diz nunca ter superado os 210 quilómetros numa semana...O desafio, refira-se, acabou de uma forma bastante especial, já que Des Linden decidiu concluí-lo em Nova Iorque, o palco de uma das provas que tinha como alvo para este ano. Não conseguiu fazer o percurso original da Maratona nova-iorquina, mas fez questão de utilizar o Central Park como cenário e meta em frente ao Tavern on the Green, para terminar o seu desafio com uns incríveis 50 quilómetros em pouco mais de quatro horas. Isto depois de nos seis dias anteriores ter corrido 265 quilómetros!: 45 quilómetros: 123,9: 202,7: 281,5: 144,8