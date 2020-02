Ababel Yeshaneh bate recorde mundial da meia maratona

Três meses depois do recorde mundial da maratona, o atletismo feminino tem um novo máximo histórico, agora na meia maratona. E ao contrário do que apontavam todas as previsões, não foi Brigid Kosgei a consegui-lo. A nova recordista mundial dá pelo nome de Ababel Yeshaneh, tem 28 anos e esta madrugada, nos Emiratos Árabes Unidos, correu os 21,0975 quilómetros na 'Meia' de Ras al Khaimah nuns surreais 1:04:31, um tempo que permite retirar 20 segundos ao anterior máximo, fixado por Joyciline Jepkosgei em Valência, em 2017. Já quanto a Yeshaneh, melhorou o seu máximo em mais de um minuto (o anterior recorde era de 1:05:46).





E se o novo máximo mundial é algo impressionante, o que dizer do facto de a segunda classificada, a favorita Kosgei, também ter corrido mais rápido do que o recorde do mundo... só que não chegou para ganhar. Grande candidata à partida, até porque não era derrotada há mais de um ano, Kosgei perdeu o contacto a quatro quilómetros da meta e cruzou a meta em segundo, com um tempo de 1:04:49, dois segundos mais rápida do que o anterior máximo mundial. Para Kosgei, refira-se, este tempo representou uma melhoria de 39 segundos em relação ao seu anterior recorde (1:05:28).A fechar o pódio ficou a também queniana Rosemary Wanjiru, que na sua estreia na meia maratona fez 1:05:34, um tempo que a coloca como uma das 20 mais rápidas da história na distância.Na prova masculina, bem longe do recorde mundial, o triunfo foi para Kibiwot Kandie, com 58:58 minutos. Alexander Munyao (59:16) e Mule Wasihun (59:47) fecharam o pódio, com Alfred Barkach (59:49) e Vincent Raimoi (59:51) a serem os seguintes colocados, todos abaixo da barreira da hora.