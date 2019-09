Abrem na segunda-feira as inscrições para a Maratona de Boston

Se tem tempo de qualificação para a Maratona de Boston certamente saberá, mas nunca fiando deixamos o alerta para a abertura oficial do período de inscrição para a edição do próximo ano daquela que é a mais exclusiva maratona de estrada do Mundo. A partir das 15 horas de segunda-feira (horário lisboeta), já poderá efetuar a sua inscrição, bastando para tal ter um tempo dentro dos apertados critérios de seleção da organização.De notar que o período de inscrições é feito com base na margem relativa aos mínimos exigidos: na segunda-feira podem inscrever-se os atletas que cumpram o mínimo necessário por 20 minutos ou mais; na terça-feira abre-se a janela para os que têm registo por dez minutos ou mais; e na sexta-feira abre-se a derradeira janela, para os restantes corredores. O período de inscrições fecha-se a 14 de setembro, pelas 22 horas (de Lisboa).18-34: 3hrs 00min 00sec35-39: 3hrs 05min 00sec40-44: 3hrs 10min 00sec45-49: 3hrs 20min 00sec50-54: 3hrs 25min 00sec55-59: 3hrs 35min 00sec60-64: 3hrs 50min 00sec65-69: 4hrs 05min 00sec70-74: 4hrs 20min 00sec75-79: 4hrs 35min 00sec80 ou mais: 4hrs 50min 00sec18-34: 3hrs 30min 00sec35-39: 3hrs 35min 00sec40-44: 3hrs 40min 00sec45-49: 3hrs 50min 00sec50-54: 3hrs 55min 00sec55-59: 4hrs 05min 00sec60-64: 4hrs 20min 00sec65-69: 4hrs 35min 00sec70-74: 4hrs 50min 00sec75-79: 5hrs 05min 00sec80 ou mais: 5hrs 20min 00sec