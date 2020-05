Açores vão receber a grande final do Golden Trail World Series

Os Açores vão ser palco da grande final das Golden Trail World Series, este ano disputadas num formato totalmente distinto devido ao surto do coronavírus. Sem possibilidade de disputar grande parte das provas prévias antes da decisão, a organização de um dos principais campeonatos de trail mundiais decidiu concentrar tudo no mesmo evento, criando uma grande final que será discutida com base no resultado de quatro etapas, a disputar em dias consecutivos no Faial e na Ilha do Pico, entre 29 de outubro e 1 de novembro.





Ao todo serão percorridos 126 quilómetros nos quatro dias, com um total de 6200 metros de desnível positivo e 5000 negativos, saíndo da conjugação dos resultados das quatro etapas a definição dos novos campeões das Golden Trail World Series. Vencerá quem tiver completado os 126 quilómetros no menor tempo, havendo também prémios distribuídos por cada etapa, destacando o vencedor da tirada, o melhor trepador, o melhor a descer, o melhor velocista (o mais rápido nos primeiros dois quilómetros), cada um com um encaixe monetário de 500 euros.No que ao campeão diz respeito, levará para casa 6500 euros, ao passo que entre o segundo e o quinto serão distribuídos 5000 euros e 2500 pelos sexto e décimo. Haverá também um prémio adicional na conjugação dos tempos específicos no total da prova, com 1000 euros a serem dados ao melhor trepador, ao melhor a descer e ao melhor velocista - aqueles que acabarem a prova com um melhor registo total. Ao todo, esta finalíssima das Golden Trail World Series distribuirá 100 mil euros.De notar que este programa e plano das Golden Trail World Series está dependente da evolução do surto do coronavírus - o limite é que as provas estejam autorizadas a partir de setembro, de forma a que haja possibilidade de serem realizadas algumas provas prévias para garantir o Golden Ticket -, sendo que esta final apenas irá avante caso as condições de saúde e de segurança o permitam, tal como as viagens.Quanto aos atletas apurados, os finalistas da edição do ano passado contarão com o chamado Golden Ticket, devendo nas próximas semanas ser anunciado o formato da qualificação para as restantes vagas.Etapa 1 (29 de outubro): 26km/ D+ 1069m D- 1098m (Faial)Etapa 2 (30 de outubro): 32km / D+ 1343m D- 1310m (Faial)Etapa 3 (31 de outubro): 32km / D+ 2364m D- 1137m (Pico)Etapa 4 (1 de novembro): 36km / D+ 1453m D- 1518m (Faial)