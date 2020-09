Adidas Adizero Pro enfrenta teste de fogo em Praga

Já está tudo pronto em Praga para receber um dos mais (in)esperados eventos da semana. Dá pelo nome de 'Prague 21.1 KM – Ready for the restart', foi anunciado apenas esta semana e vai reunir num evento privado 33 dos melhores atletas quenianos e etíopes, numa meia maratona em volta de um circuito de 1280 metros na qual o principal propósito passa por correr rápido. Muito rápido.





Para ajudar a esse objetivo, todos os atletas levarão nos pés as mais recentes armas da Adidas, as sapatilhas Adizero pro, um modelo idealizado pela marca alemã para bater recordes contam com placa de fibra de carbono na meia-sola e são a resposta aos modelos bem sucedidos da Nike. Na prática, este evento privado servirá de apresentação pública das capacidades destas sapatilhas, que por conta da Covid-19 não tiveram palco para apresentar resultados.Esse primeiro palco chegará agora, numa parceria feita com a Run Czech, num evento onde há imensa expectativa pela marca feminina - feita em horário diferente da prova masculina -, já que há o objectivo bem claro de quebrar o recorde de Netsanet Gudeta, que em 2018 fez a distância em 1:06:11 horas. A tentativa de recorde masculino deverá ser bem mais complicada, especialmente por causa da dimensão da marca atual de Geoffrey Kamworor (58:01).De notar que do elenco inicial de 35 atletas caíram já três elementos, curiosamente todas do pelotão feminino e duas delas vistas como as grandes referências para este evento: Joan Chelimo e Netsanet Gudeta por lesão. Já Dorcas Tuitoek será baixa devido a problemas relacionados com o teste de Covid-19.