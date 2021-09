Adidas cria evento privado para bater três recordes mundiais

Um ano depois do 'Prague 21.1 km – Ready for the restart', realizado em conjunto com a RunCzech, a Adidas vai este domingo realizar novo evento privado de promoção dos seus novos modelos, agora no interior da sede central da marca alemã, em Herzogenaurach. O objetivo é o mesmo de Praga, mas... a triplicar. É que neste evento, intitulado de 'Adizero: Road to Records', a meta será não só bater o máximo da meia maratona, mas também quebrar os registos dos 5 e 10 quilómetros.





Ao todo serão 80 os atletas que se lançarão nesta aventura, todos tendo nos pés os Adizero Adios Pro 2, sendo que dois deles vão tentar bater recordes que os próprios detêm: Rhonex Kipruto, nos 10 quilómetros, e Peres Jepchirchir, na meia maratona. O evento tem início marcado para as 7 horas locais (6 de Lisboa) e terá transmissão no canal de youtube da marca alemã.5K: Joshua Cheptegei (12:51) e Beatrice Chepkoech (14:43)10k; Rhonex Kipruto (26:24) e Joyciline Jepkosgei (29:43)Medio Maratón: Kibiwott Kandie (57:32) e Yalemzerf Yehualaw (1:03:44 - prova mista)/Peres Jepchirchir (1:05:16)