Adidas lança nova versão do Ultraboost e surpreende com o SL20

Poucos dias depois de ter prendido a atenção dos fãs da corrida com o lançamento do adizero Pro, um modelo especialmente voltado para a performance, a Adidas deu esta quinta-feira a conhecer a nova campanha 'Faster than...' ("mais rápido do que..." em português) e apresentou ao mundo mais três modelos de corrida para 2020.





São eles uma nova versão do, oe ainda o, três modelos direcionados para atender às necessidades de todos os corredores, seguindo uma lógica de dar cada vez mais velocidade à corrida. Uma nova aposta da marca alemã que surge na sequência de um estudo aprofundado junto de milhares de corredores de vários pontos do globo, no qual grande parte deles assumiram que, para lá da diversão, encaram a corrida também como meio de se superarem e melhorarem os seus registos.Voltando aos novos modelos, do Ultraboost 20 nada se sabe quanto a novidades (se é que existirão), ao passo que quanto ao SL20 há muitos aspetos a destacar. A mais importante delas é a presença da espuma de meia-sola Lightstrike (a mesma que está no adizero Pro), isto para lá dos dados técnicos bem interessantes, como as 230 gramas de peso e o drop de 10mm (24/14) e a sola Continental. Ambos os modelos serão lançados dentro de uma semana, a 27 de fevereiro.