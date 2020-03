Adidas reforça aposta na luta pelo ambiente

A Adidas continua apostada em encontrar soluções mais ecológicas para os seus produtos, tendo apresentado na última semana duas novas tecnologias sustentáveis e também um programa a dez anos que visa essencialmente eliminar por completo os resíduos plásticos, reutilizando-os na produção de novos produtos.





As novas tecnologias são a PRIMEBLUE e PRIMEGREEN, produzidas a partir de poliéster 100% reciclado, as quais deverão estar já disponíveis em alguns modelos lançados até final do ano. O primeiro contém Parley Ocean Plastic, que já está presente em alguns dos produtos mais emblemáticos da marca, nomeadamente as Ultraboost 20 e em equipamentos das maiores ligas e equipas do mundo. Quanto ao PRIMEGREEN, é um tecido que não contém plástico virgem, devendo ser introduzido em alguns produtos chave da marca até final do ano.Por outro lado, a marca alemã apresentou igualmente um manifesto no qual se compromete até 2050 a "alcançar a neutralidade climática". Para tal, em 2021 "vai colaborar com os principais parceiros desportivos dos EUA (MLS, NHL, USA Volleyball e os programas de futebol Power 5 NCAA) de forma a fazer a transição para equipamentos mais sustentáveis), passando em 2024 a "utilizar apenas poliéster reciclado em todos os seus produtos, em todo o negócio - com a ajuda da introdução dos tecidos de desempenho PRIMEBLUE e PRIMEGREEN, onde 100% do poliéster utilizado é reciclado." Já dentro de dez anos, em 2030, a ideia passa por "reduzir a pegada de carbono da marca em 30% (comparativamente a 2017), como parte do Fashion Industry Charter for Climate Action."Um compromisso que ganha força através da estratégia 'Three Loop Strategy', que visa criação de três aspetos: o Recycled Loop (feito através de materiais reciclados, apoiada pela introdução dos tecidos de desempenho PRIMEBLUE e PRIMEGREEN), o Circular Loop (os produtos são criados com o propósito de, no final da sua vida útil, serem reutilizados para a produção de outros itens) e o Bionic Loop (no futuro a ideia passa que "cada produto adidaspossam ter múltiplas vidas e depois retornar à natureza".