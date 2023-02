Adidas renova Ultraboost com a versão mais leve de sempre

Era uma das principais queixas em relação ao Ultraboost e a Adidas decidiu ouvir o feedback dos clientes. Em 2023, a marca alemã lança no mercado a versão mais leve do seu mais emblemático modelo, fazendo-o pela primeira vez baixar da barreira das 300 gramas na sua versão masculina. Para tal, a Adidas aplicou na meia-sola o seu novo material revolucionário Light BOOST, 30% mais leve do que o material BOOST utilizado nas anteriores versões Ultraboost.Desenhadas para proporcionar o máximo amortecimento, conforto e capacidade de resposta, as Ultraboost Light apresentam ainda outras tecnologias, como a Linear Energy Push (localizada na sola para otimizar a capacidade de resposta e trabalhar em harmonia com o novo material Light BOOST), um upper PRIMEKNIT+ (desenhado para máxima respirabilidade e conforto, o modelo apresenta um topo leve que proporciona um ajuste confortável ao pé), isto para lá da já habitual sola com borracha Continental.O novo Ultraboost Light apresenta-se na cor branca, com detalhes em vermelho e preto, e estará à venda por 190€.