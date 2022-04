Adidas reúne principais estrelas em evento privado na busca de novos recordes

Depois de em setembro do ano passado ter organizado com sucesso a primeira edição do 'ADIZERO: ROAD TO RECORDS' , a Adidas vai este fim de semana levar a cabo a segunda edição do seu evento privado, no qual estarão presentes, uma vez mais, alguns dos principais atletas por si patrocinados. O palco do evento será a sede da marca, em Herzogenaurach, na Alemanha, que servirá de pista para as provas de 5 e 10 quilómetros e ainda da meia maratona.O objetivo, como diz o nome do evento, passa por conseguir novos recordes, tal como sucedeu em setembro, quando nas provas de 5 e 10 quilómetros a etíope Senbere Teferi e a queniana Agnes Tirop conseguiram novas melhores marcas mundiais. O evento, refira-se, contará com uma forte carga emocional, já que será palco de uma homenagem à referida Tirop, assassinada poucos dias depois dessa corrida pelo seu marido no Quénia Entre os atletas presentes destacam-se a própria Senbere Teferi, que vai tentar melhorar a sua marca nos 5 quilómetros, mas o grande destaque vai mesmo para os 10 quilómetros masculinos, com um elenco que promete, composto por Kibiwott Kandie, Rhonex Kipruto e Tadese Worku. Na meia maratona o destaque é também no masculino, com Tamirat Tola e Kennedy Kimutai entre os inscritos.O evento, que contará com a presença de Haile Gebrselassie e Mary Keitany, poderá ser seguido no Youtube da Adidas Running e arranca pelas 7 horas locais (6 horas de Lisboa) de sábado.Meia maratona femenina: 6:00Meia maratona masculina: 7:26h10K masculino: 8:44h10K feminino: 9:41h5K masculino: 10:30h5K femenino: 12:00h