Adidas Runners já chegou a Lisboa

Já estava em várias das principais cidades do Mundo, desde o Rio de Janeiro a Nova Iorque, passando por Berlim, Londres ou aqui ao lado Barcelona e Madrid, e agora chegou a Lisboa. O Adidas Runners, o grupo de corrida da marca alemã, 'aterra' esta semana na capital portuguesa, com um primeiro treino marcado já para esta quarta-feira, no Parque Eduardo VII, que servirá de lançamento para um projeto que acolherá todos os níveis de corredores, desde os iniciantes aos avançados, e que ao longo dos próximos meses contará com treinos semanais gratuitos.Este primeiro treino, refira-se, contará com os dois embaixadores da comunidade adidas Runners Lisboa - Maggy Santos e Francisco Rebola - e ainda representantes dos grupos adidas Runners de Madrid, Barcelona e Valência.Para aceder aos treinos os interessados terão de se registar na APP adidas Running