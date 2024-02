Adidas volta a 'vestir' a EDP Meia Maratona de Lisboa

View this post on Instagram A post shared by EDP Meia Maratona de Lisboa (@meiamaratonadelisboa)

Depois de alguns anos de ausência, a Adidas está de volta ao nosso país no que ao patrocínio de provas principais diz respeito. Já por há vários anos através do projeto Adidas Runners, a marca alemã volta agora a associar-se à EDP Meia Maratona de Lisboa, uma prova à qual durante larguíssimos anos esteve ligada também como parceira técnica.O anúncio da parceira entre o Maratona Clube de Portugal e a Adidas foi feito nas redes sociais na prova, numa publicação na qual foi ainda revelado o design da camisola, que será entregue aos inscritos na 'meia' e da prova de 10 quilómetros.A Meia Maratona de Lisboa, tal como a Vodafone 10K, corre-se a 17 de março, com partida no tabuleiro da Ponte 25 de Abril.