adizero adios Pro: a resposta definitiva da Adidas à febre das placas de carbono

Depois da primeira incursão ao 'mundo' dos modelos com placa de fibra de carbono, quando em fevereiro lançou os adizero Pro, a Adidas apresentou esta quinta-feira a sua mais recente aposta nesse segmento - e até ver a mais forte -, ao mostrar ao mundo as novíssimas adizero adios Pro, um modelo inspirado no legado da marca - até porque segue a linha adizero - mas que rompe por completo com aquilo que estávamos habituados a ver sair das suas fábricas. Tudo isto num modelo que foi idealizado e construído com base no feedback de atletas como Joyciline Jepkosgei ou Rhonex Kipruto.





As novidades começam logo pela altura da meia-sola, bem à imagem dos badalados modelos da Nike, mas também pela forma como decidiram colocar a placa de fibra de carbono na meia-sola. Ao invés de inserir apenas uma em todo o comprimento da sapatilha, os alemães apostaram numa disposição inovadora, aplicando uma placa integral desde o calcanhar até ao meio do pé, para depois a complementarem com cinco tiras do mesmo material, inspiradas na estrutura óssea do pé. Denominadas de EnergyRods, estas cinco tiras têm como propósito proporcionar uma transição anatómica da pisada, com a promessa de ajudar os corredores a manter a velocidade durante mais tempo e também de um maior aproveitamento da energia.Olhando para o esquema de produção do modelo, que a Adidas decidiu revelar sem qualquer problema, é possível ver-se que na meia-sola estão colocadas duas camadas de da espuma LightstrikePRO, a mais leve e responsiva da história da marca alemã. É essa a combinação e disposição que torna, segundo a Adidas, estas numas sapatilhas únicas no mercado, já que lhe dão um máximo amortecimento e retorno de energia.Com 10mm de drop, as adizero adios Pro destacam-se também pela sua relativa leveza - pelo menos para os padrões da Adidas -, já que pesam 246 gramas. Tudo graças à inclusão do Celermesh, uma nova malha da zona superior que se destaca pela sua leveza e pelo facto de ser construída através de uma só camada, o que ajuda na respirabilidade do modelo e também no próprio ajuste ao pé. Este modelo é o segundo a recebê-la, depois do adizero Pro.Disponíveis a partir desta quinta-feira numa edição limitada, as Adidas adizero adios Pro estão à venda por 199,95 euros, um outro trunfo para este modelo, já que é 100€ mais barato do que o badalado Nike Alphafly NEXT%.