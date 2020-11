Adizero Adios Pro convenceram Sara Moreira

Patrocinada há vários anos pela Adidas, Sara Moreira irá em Valência utilizar as mais recentes armas da marca alemã, as Adizero Adios Pro. Será a sua segunda prova com as sapatilhas com placa de fibra de carbono da Adidas, isto depois de Gdynia, onde diz ter sentido algo totalmente distinto.





"É um modelo completamente diferente do que tinha calçado na minha vida. A minha primeira sensação ao calçá-las foi 'wow, o que é isto?'. Calcei-as para sentir e achei que não ia ser capaz de correr com aquilo, pela diferença que sentes. E quando corri a primeira vez é mesmo muito diferente. O conforto, aliado à passada muito mais alta, provoca esse efeito. É uma brutalidade, publicidade à parte, pois é a marca que me patrocina e já calço há muitos anos, mas já experimentei muitas sapatilhas e normalmente gosto de dar o meu feedback sincero. Obviamente que continuarei a calçá-las, mas gosto de dar a minha opinião. Estas são inovadoras e diferentes de tudo que a Adidas já lançou até hoje. Quem puder fazer um investimento, acho que vale a pena", refere.