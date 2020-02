adizero Pro: aí está a resposta da Adidas ao domínio da Nike

Há muito que se esperava uma resposta da Adidas às recentes inovações da Nike, os rumores já andavam por aí e a espera finalmente terminou. A marca alemã deu esta quarta feira a conhecer a sua grande aposta, o adizero Pro, um modelo de performance que tem sido utilizado por vários dos atletas de elite da marca - Mary Keitany, por exemplo, utilizou-o na sua vitória na Maratona de Nova Iorque do ano passado.





Desenvolvido ao longo do último mês e meio em colaboração direta com os mais importantes corredores apoiados pela Adidas, o adizero Pro destaca-se pela inclusão de várias inovações, nomeadamente a integração de uma placa de fibra de carbono, o Carbitex. Trata-se de uma placa única (cumprindo as regras da World Athletics), colocada na zona abaixo do tornozelo, que tem como propósito dar flexibilidade ao momento da transição e permitir um movimento mais eficaz.Para lá desta placa de fibra de carbono, a Adidas aplicou neste modelo a tecnologia Lightstrike, anteriormente utilizada nos modelos de basquetebol, que terá como tarefa combinar retorno de energia com estabilidade. Segundo a marca, esta peça de TPU é uma das mais leves do mercado.Novidade é também o Celermesh, uma nova malha da zona superior que se destaca pela sua leveza e pelo facto de ser construído através de uma só camada, isto para lá de ter um ajuste de 'meia'.A tudo isto a Adidas decidiu manter a sua tradição e não deixou de lado a integração do Boost neste modelo, que na sola conta também com um dos clássicos dos modelos mais avançados da marca, a borracha Continental.Com 8,5mm de drop e 235 gramas, o adizero Pro terá um preço de lançamento de 180 euros e estará à venda em lojas selecionadas a partir de 1 de abril, alargando se a venda à escala global a 15 de maio. Datas estratégicas que visam cumprir as regras da World Athletics, que obriga os modelos a estarem disponíveis ao público quatro meses antes de serem colocados em competição.Com o anúncio da Adidas, são já quatro as marcas que revelaram as suas apostas para os Jogos Olímpicos no que à maratona diz respeito. A primeira a fazê-lo foi a Skechers, com o GOrun Speed Elite Hyper, tendo-se seguido praticamente logo depois a Brooks, com o Hyperion Elite . Por fim, num dos momentos mais esperados do ano, a Nike deu também a conhecer a sua aposta, com o badalado AlphaFly Next% As novidades não devem ficar-se por aqui, já que ASICS, Mizuno, Saucony ou Hoka One One têm também surpresas prontas a sair do 'forno'.