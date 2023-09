Africanos vencem Birell Prague Grand Prix e abrem época em grande estilo

Havia promessa de tempos rápidos e o Birell Prague Grand Prix não desiludiu. Apesar de não ter havido uma marca de enormíssima valia, a prova checa, realizada este sábado em Praga, acaba por ficar marcada por uma grande profundidade nos tempos dos mais rápidos, com cinco atletas masculinos abaixo da barreira dos 28 minutos e cinco mulheres abaixo dos 32 minutos.No pelotão masculino, o triunfo foi para o etíope Tadese Worku, com um tempo final de 27.35, à frente dos quenianos Alexander Mutiso (27.48) e Vincent Kigen (27.50). Além do trio do pódio, houve mais dois atletas com marcas dentro dos 27 minutos, ambos naturais do Quénia. Na corrida feminina a vitória foi queniana, tal como todo o pódio. Venceu Janeth Chepngetich, com 30.21 minutos, uma nova melhor marca pessoal. Aliás, todas as atletas que fecharam no pódio bateram os seus recordes pessoais, com Cintia Chepngeno a ser segunda (30.45) e Vivian Melly terceira (30.58).Fechada esta primeira prova da segunda metade da temporada, segue-se agora a Meia Maratona de Ústí nad Labem, a 16 de setembro.