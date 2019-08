A agência de viagens espanhola Endeavor anunciou esta semana a abertura de um escritório em Portugal. Especializada na organização de viagens às mais importantes maratonas do Mundo, nomeadamente as famosas Abbott World Marathon Majors, a empresa espanhola aproxima-se assim do mercado nacional, prometendo com esta novidade várias ofertas exclusivas para os clientes lusos.





A próxima aposta da Endeavor, refira-se, é a Maratona de Tóquio do próximo ano , a qual está disponível em pacotes que vão dos 3000 aos 4200 euros (para cinco noites) e dos 4400 aos 5800 (para nove noites). Nestes pacotes, refira-se, estão já incluídos o dorsal, os voos de ida e volta, assim como alojamento e outras comodidades.