Aí está a medalha para os 'finishers' das SuperHalfs

Termina este domingo, em Valência, a primeira 'época' das SuperHalfs e com ela serão também recebidos na prova espanhola os primeiros finishers do circuito. À sua espera terão, para lá da medalha representativa da prova espanhola, uma outra, a SuperMedalha, alusiva ao facto de nos últimos meses terem completado as cinco provas do circuito. Esta quinta-feira, a poucos dias da realização dessa derradeira etapa, a organização mostrou-a, numa publicação feita nas redes sociais.Esta será a medalha especial que todos os finalistas do circuito terão à sua espera nas provas futuras, desde que cumpram as cinco provas diferentes no espaço de 36 meses (três anos).