Aí estão as novas 'bombas' da Saucony: marca apresenta as Endorphin Elite

A Saucony celebra este ano 125 anos e, como forma de assinalar o momento, prepara-se para lançar no mercado aquela que será muito provavelmente a sua maior aposta dos últimos tempos. Falamos das Endorphin Elite, umas sapatilhas de performance que surgem no seguimento das já bem sucedidas Endorphin Pro 3, um modelo que testámos e ficamos agradevelmente impressionados Em relação às novas Endorphin Elite, que chegarão ao nosso país a 21 de fevereiro - com um preço de lançamento de 300 euros -, a Saucony incorporou como grandes novidades a espuma PWRUN HG (é o composto de meia-sola com maior retorno de energia da marca) e ainda uma placa de fibra de carbono articulada em forma de forquilha do calcanhar aos dedos - com a promessa de ser mais flexível e adaptável, o que permite maximizar o retorno de energia. O upper, tal como no Endorphin Pro 3 aparenta ser bastante minimalista para reduzir o peso global das sapatilhas, ainda que os materias utilizados sejam malhas de alto rendimento. A sola conta com uma borracha de carbono premium XT-900, que oferece tração e durabilidade excecionais.Com um drop de 8 mm (calcanhar de 40 mm/antepé de 32 mm), as Endorphin Elite pesam 205 gramas no modelo masculino e 185g no feminino.