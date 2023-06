Alemão e belga vencem terceira etapa do circuito EuroHeroes

Depois de Karlovy Vary e Ceské Budejovice, o circuito Euroheroes viajou este fim de semana para a cidade de Olomouc, para uma meia maratona que acabou com triunfos alemão e belga. Na corrida popular, uma vez mais organizada pela RunCzech, juntaram-se mais de seis mil corredores, provenientes de 45 nacionalidades distintas.Com um clima bastante agradável, o triunfo no masculino foi para o alemão Sebastian Hendel, com 1:03:55. Fecharam o pódio o sueco David Nilsson (1:04:07) e o holandês Khalid Choukoud (1:04:27). No feminino, a belga Hanne Verbruggen levou a melhor com 1:12:44, à frente da ucraniana Viktoriia Kaluzhina (1:13:35) e da checa Tereza Hrochova (1:13:33).A quarta e última etapa do circuito Euroheroes corre-se dentro de três meses, em Ústí nad Labem, a 16 de setembro.