Andualem Belay Shiferaw e Bornes Kitur vencem EDP Maratona de Lisboa

O etíope Andualem Belay Shiferaw e a queniana Bornes Kitur venceram este domingo a edição deste ano da EDP Maratona de Lisboa, numa manhã de atletismo que foi de emoções fortes no percurso entre Cascais e Lisboa com passagem por Oeiras.Vencedor em 2019 e 2021, o etíope de 30 anos destacou-se aos 30 quilómetros e não mais largou a ponta, fechando a prova em 2:05.45, sete segundos mais rápido do que o anterior recorde do percurso que já lhe pertencia, e com uma vantagem de 48 segundos e 1.19 minutos para os compatriotas Hafty Asefa e Birhan Tesfaye, respetivamente.Na corrida feminina, Bornes Kitur também se destacou por volta dos 30 quilómetros, fechando a prova com 2:24.17, ficando a somente 4 segundos do recorde do percurso (2:24.13). A queniana, que tinha 2:21.26 de melhor marca pessoal, fez a prova praticamente sempre colada ao português José Sousa, que na condição de lebre feminino foi mesmo o melhor representante nacional masculino em prova. Sorome Amente foi a segunda (2:25.57), ao passo que Buzunesh Gudeta foi terceira, com 2:26.01. Joana Fonseca, com 2:40.24, foi a melhor portuguesa, na 9.ª posição.