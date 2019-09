Anunciados atletas de elite nacionais da Meia Maratona do Porto

Foi esta segunda-feira divulgada a lista de atletas de elite nacionais que vão marcar presença no domingo na Meia Maratona do Porto, num elenco de respeito no qual se destacam nomes de bom nível tanto no plano masculino como no feminino.





Nos homens estarão presentes Rui Pedro Silva, José Moreira e Hélder Santos (Sporting), Daniel Pinheiro (CD S. Salvador do Campo) e José Sousa (campeão nacional da maratona do ano passado), ao passo que nas senhoras se destacam os nomes de Susana Godinho (Sporting), Jéssica Pontes (Sp. Braga), Marisa Barros, Mónica Silva e Ercília Machado.Marcada para as 9 horas de domingo, a Meia Maratona do Porto voltará a ser marcada pela presença do movimento "Egoísmo Positivo", dando novamente a possibilidade a pessoas com deficiência de poderem participar na corrida.